На Урале пьяные товарищи на ВАЗе насмерть сбили бабушку и уехали

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 109 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган накануне вечером, 29 июня, произошло смертельное ДТП. Неизвестный автомобиль наехал на 77-летнюю бабушку, которая переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Уджар был такой силы, что пенсионерку отбросило под колеса встречной Kia Spectra. Водитель первой машины уехал с места аварии. Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

Через некоторое время инспекторы ГИБДД нашли машину, водитель которой уехал с места ДТП и выяснили, что в ней находились двое мужчин. «ВАЗ-21140» они спрятали в лесу около поселка Монастырка, пытаясь замести следы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Кто из них был водителем, предстоит выяснить следователю. У мужчин имеются характерные признаки опьянения и что-то объяснить по факту произошедшего пока не могут, - рассказали в УГИБДД по свердловской области.

Водителю за оставление места ДТП грозит административная ответственность в виде лишения прав и ареста на срок до 15 суток. Кроме того, за то, что он сел за руль в нетрезвом состоянии, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если вы стали очевидцем аварии, виновник которого уехал с места ДТП или заметили нетрезвого водителя на дороге, сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 112.