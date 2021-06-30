В Каменске-Уральском водитель сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском 65-летний водитель Daewoo Nexia сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 11-летнюю девочку. ДТП произошло накануне около 16:30 на Слесарей, 24. Мужчина не заметил ребенка из-за автомобиля, остановившегося в правом ряду.

- В момент перехода проезжей части по пешеходному переходу ребенок попал в так называемую «дорожную ловушку» на двухполосной дороге с односторонним движением, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Выходя из-за автомобиля, стоящего в правом ряду, девочка, скорей всего, даже не предполагала, что в левом ряду автомобили движутся. Водитель, в свою очередь, тоже не обратил внимание на то, что справа от него машина остановилась.

В Госавтоинпекции отметили, что переходя проезжую часть по пешеходному переходу, пешеходы, как правило, думают, что переход - зона безопасности. Но это не так. Остановившийся автомобиль в таких случаях обычно закрывает движущийся, как и произошло в ДТП о котором идет речь.

Автомобиль получил механические повреждения. Девочке, получившей травмы в ДТП, назначено амбулаторное лечение.