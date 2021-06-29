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Общество29 июня 2021 19:40

Пропавшая 15-летняя Эмилия Татарин нашлась в Нижнем Тагиле

Девушку заметили местные жители
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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После инцидента родители давали объяснения в полиции

После инцидента родители давали объяснения в полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле нашли 15-летнюю Эмилию Татарин, которая накануне пропала в Екатеринбурге. Местный житель заметил подростка во дворе многоквартирного дома. Мужчина вспомнил, что видел ориентировку в социальных сетях, и позвонил в полицию. Школьницу забрали родители. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- После инцидента родители давали объяснения в полиции. Сама девочка поставлена на профилактический учет в ПДН. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, - прокомментировали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, объявление о пропаже подростка появилось 28 июня. Поисками школьницы занимались волонтеры из поискового отряда «Прорыв», а также местный отдел полиции №4.