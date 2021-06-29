В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли десятки нарушений в работе городских автобусов

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли десятки нарушений в работе общественного транспорта. С 23 по 25 июня в городе проходило профилактическое мероприятие «Автобус». Инспекторы проверили техническое состояние 249 автобусов, которые курсируют как по городу, так и выполняют междугородние маршруты.

- В результате проверки транспортных средств выявлено 80 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирских транспортных средств. «Опасные» автобусы сотрудники технического надзора ГИБДД поместили на спецстоянку, - сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всех водителей, которые управляли неисправными автобусами, привлекли к административной ответственности. В ГИБДД отметили 19 водителей, которые ездили с непристегнутым ремнем безопасности, еще несколько человек перевозили пассажиров с другими нарушениями.