На пляже у горы Лиственной в Екатеринбурге чуть не утонул ребенок

Мальчика удалось спасти благодаря женщине, которая работает в реанимации Фото: Влад КОМЯКОВ

В Екатеринбурге на пляже у горы Лиственной едва не утонул ребенок. Мальчика успели спасти отдыхающие. Как рассказывают очевидцы, школьник купался рядом с берегом, неудачно нырнул и стал захлебываться. Когда его вытащили из воды, он не шевелился. Мальчика удалось спасти благодаря женщине, которая работает в реанимации. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Начали делать массаж сердца, откачали воду. Дозвонились до службы скорой помощи только через 15 минут. Мальчик жив, унесли в будку, где пропускают посетителей, - рассказывают очевидцы.

На место происшествия приехала машина скорой помощи, которая госпитализировала мальчика.