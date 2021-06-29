Жительница Каменска-Уральского потеряла 670 тысяч, поверив телефонным мошенникам

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского лишилась 670 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на нее хотят оформить кредит на сумму 290 тысяч рублей. Чтобы аннулировать операцию, ей предложили оформить кредит самостоятельно.

Женщина согласилась и через мобильное приложение получила смс о получении денег, которые она отправила «сотрудникам банка». Примечательно, что после этого ситуация повторилась дважды, через несколько дней с нее списали еще 210 и 170 тысяч рублей.

- Стоит отметить, что женщина действительно получила справку, которая была выполнена на фирменном банковском бланке с логотипом и оттиском печати, с информацией об отсутствии задолженностей, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Через несколько дней пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полиции. Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Кража».