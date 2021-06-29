В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Мужчина проходил в качестве подозреваемого за применение насилия и оскорбление представителя власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранительных органов еще с сентября прошлого года. Экипаж силовиков патрулировал участок на Сибирском тракте, когда им навстречу вышел пешеход, который заметно занервничал при виде их автомобиля.

- Проверив базу данных, росгвардейцы установили, что 33-летний житель поселка Бисерть объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от органов Следственного комитета. Мужчина проходил в качестве подозреваемого за применение насилия и оскорбление представителя власти, - сообщают в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Силовики передали всю информацию о задержании мужчины оперативному дежурному, после чего его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.