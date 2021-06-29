Школьник из Нижнего Тагила попал в книгу рекордов России, провисев больше 2 минут на перекладине

Никита занимается воркаутом уже три года. Фото: предоставлено родителями школьника

Школьник из Нижнего Тагила Никита Ванеев установил рекорд России. 11-летний мальчик провисел 2 минуты 31 секунду на двух руках без отрыва пальцев от перекладины. Такой навык парень приобрел, занимаясь уличной атлетикой. Тренируется Никита уже три года.

По словам его тренера Фаниса Хайруллина, когда Никита только начинал подготовку, у него получалось провисеть не больше минуты. Поставленного результата он смог достичь за две недели.

- Никита, увидев мой пример, поставил себе цель! Я сам недавно установил рекорд России – провисел полминуты на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах, - говорит Фанис Хайруллин. – Я рад, что у меня получилось замотивировать своего ученика.

Фото: предоставлено родителями школьника

Никита первый, кто смог установить рекорд по вису на перекладине среди мальчиков. Достижение было официально подтверждено 23 июня 2021.

- Я чувствую гордость и радость за свою победу! Ощущения незабываемые и, хотя мои достижения не слишком велики, я стремлюсь к новым вершинам, - рассказывает Никита Ванеев.

Мальчик занимается в команде "Стойкие" уже три года. Сейчас Никита и его тренер готовятся ставить новые рекорды.

- Моя цель — это добиться новых результатов и высот, дорасти до высших ступеней призовых пьедесталов, - воодушевленно произносит юный рекордсмен.

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