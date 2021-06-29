На Урале сотрудники сельского предприятия получали зарплату товарными карточками

Выяснилось, что сотрудники с января по май 2021 года не получали зарплату в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки коммерческого предприятия в селе Русская Тавра. Выяснилось, что сотрудники с января по май 2021 года не получали зарплату в полном объеме, из-за чего перед работниками образовалась задолженность.

- Дело возбуждено по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Также ведомство проверит тот факт, что сотрудникам вместо зарплаты выдавали карточки определенного номинала, по которым можно было приобрести товары в местном магазине. Расследование уголовного дела продолжается.