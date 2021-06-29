Ближе к людям: как работают квартальные инспекторы Екатеринбурга

Институт квартальных наиболее близок горожанам, он решает их наболевшие проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для представителей СМИ прошел пресс-тур, в котором журналистам рассказали о работе квартальных инспекторов. Выяснилось, что Ленинский район уральской столицы поделен на 21 участков, и на каждом из них закреплен специальный человек. Во время обхода ответственные обнаружили различные нарушения: на столбах висят объявления, на распределительных шкафах нарисованы граффити, мусор во дворах и многое другое.

- В поле внимания квартальных попадают и нарушения при уборке территории и складировании мусора, несанкционированная торговля, ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасадов домов, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также квартальные тесно сотрудничают с автоиснпекцией, не допуская парковки транспорта на тротуарах. По факту каждого нарушения составляется акт, после чего его отправляют для устранения.

По словам директора муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Ленинского района» Георгия Рудакова, институт квартальных наиболее близок горожанам, он решает их наболевшие проблемы.