В Березовском 18-летний студент пропал по дороге на экзамен

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Березовском волонтеры поисквого отряда «Прорыв» разыскивают 18-летнего студента, который пропал по дороге на экзамен. Владимир Пастухов вышел из дома 28 июня и не вернулся. Где он может находиться, не знают ни родственники, ни друзья.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам у виска, ожог до локтя, - рассказывают добровольцы.

На момент пропажи был одет в футболку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с оранжевыми вставками и оранжевыми шнурками.С собой у него был рюкзак темно-синего цвета.

Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.Также вы можете обратиться к руководителю отряда по номеру 89000440220.