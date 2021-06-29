В центре Екатеринбурга 42-летний мужчина попытался изнасиловать девушку

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В центре Екатеринбурга 42-летний мужчина попытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Инцидент произошел в ночь на 27 июня на улице Малышева. Злоумышленник напал на свою жертву, однако та оказал ему сопротивление и ударила его, из-за чего преступник поспешил скрыться, при этом он успел похитить у девушки сумку.

- Задержать гражданина удалось «по горячим следам», благодаря оперативному реагированию на поступившее от одной из екатеринбурженок сообщение о том, что на улице Малышева слышны женские крики о помощи, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину обвиняют по статьям «Покушение на изнасилование» и «Грабеж». Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям. Если вы знаете о других деяниях этого мужчины, сообщите об этом по телефону 8(343)356-42-01, 8(343)375-25-25 или по линии «102».