Виновнику смертельного ДТП в Кировграде грозит до пяти лет лишения свободы

Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде будут судить виновника смертельной аварии, в которой погиб водитель встречной машины. ДТП произошло 3 февраля 2021 года на трассе, ведущей из Кировграда в Верхний Тагил. Мужчина на Nissan Almera нарушил множество правил, в том числе ПДД, касающееся обгона, дистанции и скорости и влетел во встреченный Hyundai Accent.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля Hyundai Accent причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота, которые, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью и повлекли за собой наступление смерти водителя, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.