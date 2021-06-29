Лифт в небоскребах: территория безопасности

Фото: Михаил Бобков

Недавно для жителей ЖК «Чемпион Парк» специалисты этой фирмы провели ознакомительную экскурсию и ликбез, на которой рассказали и показали устройство лифта. Он работает, как навороченный компьютер с умными мозгами, прислушивается к любому отклонению от нормы – и сразу переводит кабину лифта в безопасный режим. Это значит, что если кабина окажется перегруженной, накренится, выйдет из строя какой-либо датчик, скаканет напряжение – да что угодно – кабина сразу или проследует на технический этаж, или остановится. Сигнал мгновенно получит дежурный. И если вы оказались внутри кабины лифта, то из действий необходимо только одно: набраться терпения и ждать помощи специалиста. Недолго, потому что представители компании-изготовителя и поставщика лифтов обеспечивают круглосуточный мониторинг и техподдержку.

Фото: Михаил Бобков

Чтобы наглядно показать, как устроено оборудование лифта, и рассказать, почему в современных лифтах аварийные ситуации — практически невозможны, представители «КОНЕ Лифтс» предложили жильцам подняться из лобби новостройки на 37-этаж и пройти в машинное помещение.

Инженер по сервису представительства компании «КОNЕ Лифтс» Олег Прядеин рассказал: «Умная система лифтов контролирует порядка 250 параметров работы подъемных механизмов. Она не только распознает ошибки, но и анализирует их. Если программа видит ошибку и считает ее критической, то лифт останавливается до прихода механика. Если считает, что ошибка не повлияет на безопасную работу, то фиксирует данные на пульте управления, тем самым сообщая о ней специалисту. В случае повторяющихся ошибок, система увидит закономерность и отключит лифт, причем сделает это безопасно для пассажиров».

Фото: Михаил Бобков

Программное обеспечение, установленное в блоке управления, считывает такие параметры, как скорость движения лифтов, плавность движения, блокировку и разблокировку дверей, и так далее. Каждую кабину лифта поднимает 5 канатов, которые могут выдержать нагрузку, в 16 раз превышающую вес одного лифта.

«Современные лифты располагают также механической системой безопасности. За исправностью канатов следит другое оборудование, способное работать без электричества. Специальный механизм оценивает натяжение канатов. Если распределение нагрузки меняется, то механизм полностью блокирует работу», - объяснил жильцам инженер Прядеин. – «Свободного падения лифта быть не может ни при каком раскладе».

Фото: Михаил Бобков

Кстати, если лифт превысит допустимую скорость на 15%, то сработают внутренние тормоза, которые блокируют дальнейшее движение кабины. Людям внутри лифта ничего не угрожает, даже риска оказаться в дефиците притока воздуха: этого не позволит система приточной вентиляции кабины.

Кроме того, как рассказали в «КОНЕ Лифтс», каждый лифт перед эксплуатацией получает сертификат соответствия качества на заводе изготовителя, а также – сертификаты соответствия при ввозе оборудования на территорию России. Внутри страны за исправностью лифтового оборудования следят сразу несколько ведомств – Ростехнадзор, Госжилинспекция и экспертная организация, которая проводит ежегодное техническое освидетельствование работы лифтов.

Фото: Михаил Бобков

«Страх только в головах», - резюмировали встречу специалисты. – «Соблюдаем правила пользования лифтами, пользуемся их удобством и радуемся жизни. Лифт – это преимущество жильцов дома, надежное и безопасное средство для комфорта».