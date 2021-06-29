Непогода накроет регион завтра, 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются грозы с сильным ветром. О непогоде предупредили спасатели. По прогнозам синоптиков в регионе завтра, 30 июня, пройдут грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду и град.

- Чтобы уберечь себя от происшествий рекомендуем соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации спасателей, - отметили в МЧС по Свердловской области.

Если гроза застала вас на улице, зайдите в помещение. Если спрятаться не удалось, не ходите вблизи высоких столбов и рекламных щитов. Если гроза застигла вас на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них.

Если гроза застала в водоеме - выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь. Не ложитесь на дно укрытия, а сядьте, обхватив ноги руками. При нахождении в лодке немедленно гребите к берегу. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы.

В лесу и парке не используйте для укрытия высокие деревья. Держитесь на расстоянии не менее 30 метров от отдельно стоящего дерева.

Не двигайтесь во время грозы на автомобиле. Плотно закройте окна и двери, опустите антенну и заглушите двигатель. Не прикасайтесь к ручкам дверей и другим металлическим деталям, в том числе и к мобильным телефонам. Не паркуйте автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и фасадов зданий.

Спасатели напомнили, что о происшествиях необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону - 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

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