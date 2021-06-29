Екатеринбуржец убил незнакомца из кафе пинком в шею

Мужчину, убившего незнакомца, приговорили к 7 годам исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 37-летнему мужчине, который убил нового знакомого пинком в шею. Трагедия произошла вечером 20 февраля 2020 года, когда обвиняемый с другом после работы носильщиком на ж/д вокзале, собрались в одном из кафе неподалеку, чтобы выпить.

- В процессе распития к ним присоединились еще двое мужчин, одного из которых подсудимый ранее не знал. Именно с этим гражданином у него и произошел конфликт в ходе застолья, - рассказали в СК по Свердловской области. - Потерпевшему - мужчине, 1969 года рождения - была причинена травма, от которой он скончался после доставления в больницу.

Обвиняемый мужчина при этом, как ни в чем не бывало, ушел из кафе до приезда скорой и в этот же день улетел в другой город к родственнице.

- Через некоторое время, узнав о том, что от полученного повреждения пострадавший скончался, добровольно вернулся в Свердловскую область и пришел с явкой с повинной, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил его к 7 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выпалить 1 миллион рублей родственникам погибшего мужчины.