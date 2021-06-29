Салон МегаФон приедет к вам

Фото: предоставлено Мегафон

Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

- Некоторые абоненты предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять решение о необходимости открытия традиционного салона, – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Фото: предоставлено Мегафон

В магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В будущем в салонах можно будет оформлять доставку из интернет-магазина. Здесь же можно получить консультацию специалиста, подключить сим-карту, цифровые продукты. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Площадь мобильного магазина – 10 кв. метров. Автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тысяч человек