На Урале 12-летняя девочка покончила с собой после лечения у психиатра, оставив записку

Девочка скончалась в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до суицида несовершеннолетней. Пока оно безфигурантное.

Поводом к этому стала смерть 12-летней Натальи (имя девочки изменено. – Прим. Ред.).

- Девочка воспитывалась в полной семье и состояла на учете у врача-психиатра из-за расстройства. С 30 марта по 11 мая она проходила лечение в психиатрической клинике, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что по предварительным данным, суицид Наталья совершила из-за подавленного состояния после лечения в психиатрической клинике. Перед смертью девочка написала сообщение своим друзьям в мессенджере со словами: «Спасибо, встретимся в следующей жизни».

Наталья совершила попытку суицида в конце мая. Из Полевского ее доставили в реанимацию ОДКБ-1. К сожалению, спасти ее не удалось. 27 мая девочка скончалась.