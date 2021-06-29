Житель Верхней Пышмы отобрал у инкассаторов 6 миллионов и получил срок

Суд приговорил Алексея Федорова к 8 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Пышмы Алексей Федоров осужден за нападение на инкассаторов в августе 2020 года, когда ему удалось похитить 6 миллионов рублей.

Как установило следствие, Федоров около 10 часов 29 августа взял обрез ружья и прибыл к отделению банка по улице Петрова в Верхней Пышме. Там он стал ждать инкассаторов, после чего проследовал за ними в отделение банка.

Там злоумышленник направил ружье на инкассаторов, потребовал лечь на пол, а потом вылил на их руки клей, похитив баул с деньгами. Об этом информирует пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

Нападавший признал вину в полном объеме и получил 8 лет строгого режима по статье «Разбой, в особо крупном размере, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья» УК РФ.