На Серовском тракте с начала года погибли шесть человек

Нарушения фиксируют с высоты. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Серовский тракт в Свердловской области – одно из самых опасных мест, откуда регулярно приходят сводки о ДТП с жертвами. С начала 2021 года на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов погибли 6 человек, еще 32 получили травмы. Каждое четвертое ДТП случается из-за выезда на встречную полосу.

Сотрудники ГАИ и авиационного подразделения региональной Росгвардии для повышения безопасности движения проводят рейды с использованием беспилотных аппаратов аппарата «ZALA-421».

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Изображение с беспилотника передается на пульт управления, где находятся сотрудники Росгвардии и инспекторы ГИБДД. Далее инспекторы передают информацию о нарушениях на дорогах экипажам ГИБДД, которые дежурят на трассе, после чего изображение предъявляется водителю в качестве доказательства допущенного нарушения.