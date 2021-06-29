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Здоровье29 июня 2021 12:38

Около 6 тысяч свердловчан заболели COVID-19 после прививки

Это меньше одного процента привитых жителей Среднего Урала
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Никто из вакцинированных уральцев от коронавируса не умер

Никто из вакцинированных уральцев от коронавируса не умер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 29 июня 2021 года от коронавируса привились больше 650 тысяч жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Ни один человек после вакцинации не умер.

Из общего числа привитых от COVID-19 заболели пока только около 6 тысяч человек, что составляет менее 1 % от общего числа вакцинированных граждан, проживающих на Среднем Урале. Такие данные привел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер. Это сухая статистика, - говорит глава региона.

Также Евгений Куйвашев выразил сожаление в связи с множеством фейков, которые распространяются в социальных сетях.

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