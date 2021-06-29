В Екатеринбурге стартовала регистрация на Венский фестиваль

Венский фестиваль стартует на площади Кирова перед главным корпусом УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 13 часов 29 июня стартовала регистрация на открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов, работа которого начнется в уральской столице 1 июля 2021 года на площади Кирова возле главного корпуса Уральского федерального университета. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

1 июля в 20 часов на площади Кирова пройдет торжественная церемония открытия с участием звезд оперной сцены мирового уровня. На мероприятие допустят не более 500 человек в защитных масках, бронь для прохода на фестиваль действует до 19:45. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что в этом году на Венском фестивале музыкальных фильмов в числе прочих выступят артисты Большого и Мариинского театров.