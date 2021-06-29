В центре Екатеринбурга рецидивист попытался изнасиловать девушку, но получил ногой в пах

Несостоявшийся насильник после нескольких пробежек попался в руки стражей порядка. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 27 июня 42-летний ранее судимый мужчина атаковал на улице Малышева 19-летнюю девушку, попытавшись ее изнасиловать.

Злоумышленник приказал жертве не кричать и стал срывать с нее одежду. Однако девушка оказалась не робкого десятка – она начала отчаянно кричать и сопротивляться. Мужчина такого напора явно не ожидал, поэтому предпочел ретироваться, напоследок забрав у жертвы сумочку с небольшой денежной суммой. Далеко уйти горе-насильнику не удалось – его поймали по «горячим следам».

Вот как прокомментировали ситуацию в УМВД по Екатеринбургу. По словам стражей порядка, девушка работает в одном из кафе в центре Екатеринбурга. В ту ночь она возвращалась домой. Сзади подбежал мужчина и толкнул ее в спину, после чего девушка упала.

- В ходе завязавшейся борьбы подозреваемый получил ощутимый удар в пах, отчего сразу утратил интерес к совершению сексуального насилия. Подхватив рюкзак, принадлежащий потерпевшей, несостоявшийся насильник побежал в сторону улицы Лодыгина. Смелая гражданка стала преследовать своего обидчика, чтобы вернуть похищенное. Увидев это, преступник бросил свою «добычу» и скрылся, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Девушка обратилась к патрульному экипажу, после чего стражи порядка вместе с пострадавшей отправились патрулировать район. Возле одного из домов они увидели злоумышленника, который распивал там пиво. Заметив полицейских мужчина снова побежал, но его поймали.

- После проведения необходимых мероприятий фигурант был передан сотрудникам Следственного комитет, - рассказывают в полиции.

- Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области 42-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование» и п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж», - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи полагают, что задержанный может быть причастен к подобным преступлениям, о которых можно сообщить по телефону 356 42 01 или 102.