Можно ли вернуть страховку, если кредит погашен досрочно?

Если заемщик досрочно и полностью погасит потребительский кредит или заем, страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», вступивших в законную силу 01.09.2020, введены нормы, предусматривающие возврат страховой премии при досрочном погашении кредита.

В частности, если заемщик досрочно и полностью погасит потребительский кредит или заем, страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Указанная обязанность возникнет при одновременном соблюдении следующих условий:

- заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств;

- заемщик подал заявление о возврате части премии;

- не произошло события с признаками страхового случая.

Вернуть потребуется часть премии за период, когда страхование уже не действовало. Сделать это нужно будет в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления. В случае, если заемщик буте застрахован через банк, именно последний вернет деньги.

Это правило применяется и к договорам страхования, заключенным при оформлении ипотеки.