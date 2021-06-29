Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 июня 2021 10:55

Больницу № 40 Екатеринбурга снова перепрофилируют для пациентов с коронавирусом

Плановых и неотложных пациентов перестанут принимать в отделениях хирургии и нейрохирургии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В больнице №40 прекращают неотложную и плановую помощь в двух отделениях

В больнице №40 прекращают неотложную и плановую помощь в двух отделениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 июля прекращают прием плановых и неотложных пациентов в хирургическое и нейрохирургическое отделение больницы №40. Медучреждение из-за роста количества заболевших коронавирусом вновь перепрофилируют для пациентов с новой инфекцией. Об этом сообщается на сайте больницы.

- Внимание! С 1 июля начинаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - указано на сайте.

Напомним, что первый раз 40-ая больница была перепрофилирована под госпиталь для заболевших коронавирусом в самом начале пандемии. К штатному режиму работы врачи вернулись только для приема плановых и неотложных пациентов.