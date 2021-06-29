Под Нижним Тагилом отремонтируют дорогу на 157 миллионов рублей

Участок дороги отремонтируют в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги с 1 до 6 километр между селами Петрокаменское и Бродово отремонтируют за 157,8 миллионов рублей. Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт проведут в два этапа до 20 сентября 2023 года. Заказчиком выступает администрация Горноуральского городского округа. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Также в этом году в Гороноуральском ГО отремонтируют еще пять участков дорог на общую сумму в 10,5 миллионов рублей.