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Недвижимость29 июня 2021 10:24

Под Нижним Тагилом отремонтируют дорогу на 157 миллионов рублей

Работы проведут в два этапа
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Участок дороги отремонтируют в два этапа

Участок дороги отремонтируют в два этапа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги с 1 до 6 километр между селами Петрокаменское и Бродово отремонтируют за 157,8 миллионов рублей. Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт проведут в два этапа до 20 сентября 2023 года. Заказчиком выступает администрация Горноуральского городского округа. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Также в этом году в Гороноуральском ГО отремонтируют еще пять участков дорог на общую сумму в 10,5 миллионов рублей.