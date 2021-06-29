Сегодня прививку от коронавируса можно сделать в шести торговых центрах Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сегодня, 29 июня, прививку можно сделать в шести торговых центрах, аэропорту и цирке. Публикуем график работы мобильных пунктов.

С 10:00 до 20:00 сегодня будет работать пункт в ТЦ «МЕГА».

С 10:00 до 14:00 прививку можно сделать в ТРК «Парк Хаус».

С 11:00 до 14:00 мобильный пункт вакцинации будет открыт в ТЦ «Дирижабль».

С 12:00 до 18:00 вакцинировать от коронавируса будут в ТРЦ «Академический».

С 16:00 до 19:00 пункт будет открыт для горожан в ТЦ «ОМЕГА».

С 10:00 до 18:00 будет работать пункт в Гипермаркете «Сима-Ленд».

С 13:00 до 19:00 можно будет сделать прививку в терминале внутренних авиалиний аэропорта «Кольцово».

С 14:00 до 19:00 медики будут вакцинировать горожан в Екатеринбургском государственном цирке.

Также прививку от коронавируса, по данным мэрии Екатеринбурга, можно сделать в 37 прививочных кабинетах. В них можно записаться на сайте районной больницы, по единому номеру 122 и через «Госуслуги».

По данным на 28 июня первым компонентом вакцины в Свердловской области привито 618 679 человек.

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