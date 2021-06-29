В Свердловской области прокуратура проверит водоемы после гибели школьницы на лодочной станции

В Свердловской области только 13 водных объектов из 84 получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура проверит водные объекты региона после гибели 13-летней девочки на лодочной станции, расположенной на берегу Нижнетуринского городского пруда. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 27 июня.

- В этой связи прокурор Свердловской области Борис Крылов дал поручение территориальным прокурорам провести на территории региона проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах, охране их жизни и здоровья, - рассказали в ведомстве.

Специалисты прокуратуры уделят особое внимание соблюдению требований, предъявляемым к пляжам и зонам купания. В том числе будут проверены организация спасательных постов и дежурства спасателей, оборудование пляжей информационными стендами, проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев.

Кроме того, надзорное ведомство проверит работу местных властей и соблюдение законодательства при организации частниками пляжного отдыха и купания на водных объектах.

Отметим, что в Свердловской области только 13 водных объектов из 84 получили санитарно-эпидемиологических заключения Роспотребнадзора. Это значит, что возле них можно заниматься спортом и отдыхать, но купаться запрещено.