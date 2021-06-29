Екатеринбуржцы не могли оплатить покупки из-за сбоя в работе банковских терминалов

Горожане не смогли оплатить покупки в десятке магазинов из-за технического сбоя в Сбере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 28 июня, екатеринбуржцы не могли оплатить покупки в десятке магазинов - в торговых точках не работали терминалы для безналичного расчета. В пресс-службе уральского отделения Сбербанка рассказали, что произошло.

- 28 июня вечером в течение непродолжительного времени по техническим причинам ряд клиентов Сбербанка могли сталкиваться с трудностями при совершении безналичных платежей в торговых точках. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Также там отметили, что сейчас трудностей с безналичной оплатой у горожан нет - все сервисы работают в штатном режиме.