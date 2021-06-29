Главврач 40-ой больницы предложил ввести дискриминацию непривитых от коронавируса

В Екатеринбурге предлагают оказывать плановую медицинскую помощь только привитым от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач 40-ой больницы Александр Прудков предложил ввести дискриминацию непривитых от коронавируса. Об этом он заявил накануне, 28 июня, на заседании Общественной палаты Екатеринбурга.

- Мое мнение: надо вводить, как бы это странно ни звучало, дискриминацию непривитых. Она должна быть закреплена на федеральном уровне, - сказал руководитель 40-ой больницы. - Москва уже пошла по такому пути - плановая помощь там оказывают только вакцинированным пациентам. Вводить это обязательно надо.

Он отметил, что это не обезопасит от заноса инфекции в больницы, но увеличит возможность формирования коллективного иммунитета.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также на заседании заявил, что пока в столице Урала количества привитых для получения коллективного иммунитета этого недостаточно - в Екатеринбурге прививки от коронавируса сделали 17% горожан.