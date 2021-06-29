Свердловскую область накрыл смог

Синоптики объявили неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накануне вечером, 28 июня накрыл смог. По данным синоптиков, он продержится в регионе до 20 часов 3 июля.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Синоптики объявили неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Напомним, что специалисты Уральского гидрометцентра также предупредили, что в регионе до 3 июля будет стоять аномальная жара. В отдельных районах столбики термометров поднимутся до 37 градусов.