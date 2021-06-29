В Нижнем Тагиле пара с собакой едва не утонули у острова «Любви»

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле мужчина и женщина взяли резиновую лодку, собаку и приехали на пруд, чтобы устроить романтическую прогулку. Внезапно, когда они подплывали к острову «Любви», их судно пошло ко дну.

- В районе острова «Любви» на Тагильском пруду их резиновая лодка получила повреждение и пошла ко дну. Мужчина и женщина вместе со своей собакой смогли самостоятельно добраться до берега и позвонить по единому номеру службы спасения 112, - рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

Как только спасатели узнали, что тагильчане оказались оторваны от «большой земли», они выдвинулись им на помощь. Водолазы-спасатели добрались до острова и доставили пару и собаку на берег.

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