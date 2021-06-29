Екатеринбурге прививки от коронавируса сделали 17% горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинацию от коронавируса прошли 31,4% населения Свердловской области. Количество вакцинированных в нашем регионе превышает средние показатели по стране. Об этом накануне сообщили на заседании Общественной палаты столицы Урала в гордуме.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании рассказал, что в Екатеринбурге прививки от коронавируса сделали 17% горожан. Он отметил, что для получения коллективного иммунитета этого недостаточно. Также он заявил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса.

По словам главы города, обязательная вакцинация отдельных категорий населения будет введена, если регион будет обеспечен достаточным количеством вакцины от коронавируса. Об этом ранее сообщал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных категорий отраслей, - рассказал глава региона. - Но чтобы окончательно подписать документ об этом, нам нужен жесткий понятный план поставок вакцины. Когда мы будем знать, сколько вакцины мы будем получать гарантированно, тогда будем подписывать документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми.

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