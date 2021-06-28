Носит пирсинг в носу: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю Эмилию Татарин, которая вышла из дома в Юго-Западном районе 27 июня, и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, зеленые глаза, рыжие волосы. Особые приметы носит пирсинг в носу, - сообщают добровольцы.

На момент пропажи девушка была одета в толстовку серого цвета, штаны серого цвета, кроссовки серого цвета, очки черного цвета квадратной формы. С собой у нее была дорожная сумка и тканевая сумка-шоппер.

Поисками несовершеннолетней занимается отдел полиции № 4. Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефону 8(343)356-42-04.Также вы можете связаться со страшим координатором по имени Максим по номеру 89676303276.