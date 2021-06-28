На Урале будут судить водителя Toyota, который устроил смертельное ДТП под Ивделем

Фото предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области завершили расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло 7 января на трассе Ивдель — ХМАО. Тогда при столкновении Kia Ceed и Toyota Land Cruser погибли три человека, сидевших в легковушке: двое детей и один взрослый. Прибывшие на место инспекторы ДПС выяснили, что водитель 45-летний Toyota превысил допустимую скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Kia.

В машине Kia ехала семья из Нягани. В аварии погибли две сестры восьми и десяти лет, их папа скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Мама девочек получила тяжелые травмы. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвы.

- Следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе видеотехнические и психофизиологические с использованием полиграфа. Водитель «Toyota Land Cruser 100» до судебного разбирательства заключен под стражу, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Водителя Toyota Land Cruser обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело направлено на рассмотрение в Ивдельский городской суд.