В Нижнем Тагиле появился необычный дорожный знак «Внимание! Утки!»

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В последнее время в Свердловской области участились случаи, когда нерадивые водители сбивают на трассах животных и птиц. В Нижнем Тагиле нашли необычное решение для сложившейся ситуации. На улицах города появились новые необычные дорожные знаки. Специалисты ООО «Сигнал-3» установили таблички, которые гласят: «Внимание! Утки!».

Указатели поставили в тех местах, где птицы наиболее часто появляются вместе со своим выводком. Знаки предупреждают водителей о том, что пернатые переходят дорогу, и нужно снизить скорость.

- Всего таких дорожных знаков четыре – на плотине по улице Челюскинцев у памятника Металлургам (по направлению в город), а также на Береговой-Ударной в оба направления. Считаем, что это великолепный пример гармоничных отношений человека и природы.

Кстати, недавно житель Екатеринбурга спас маленьких утят, которые пытались перебежать дорогу на оживленной трассе. Маму малышей сбила машина, поэтому Евгений не смог оставить их одних в беде и приютил их у себя.