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Происшествия28 июня 2021 18:50

На Режевском тракте под Екатеринбургом дотла сгорела фура

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На 19-километре Режевского тракта под Екатеринбургом дотла сгорел грузовой автомобиль. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании поступило 28 июня в 17:15 по местному времени по следующему адресу: город Березовский, Режевской тракт. На площади в 30 квадратных метров сгорел грузовой «МАЗ», - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение пяти минут. Напомним, накануне на Пермском тракте женщина выпрыгнула из загоревшейся иномарки и получила травмы.