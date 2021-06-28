На Режевском тракте под Екатеринбургом дотла сгорела фура

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На 19-километре Режевского тракта под Екатеринбургом дотла сгорел грузовой автомобиль. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании поступило 28 июня в 17:15 по местному времени по следующему адресу: город Березовский, Режевской тракт. На площади в 30 квадратных метров сгорел грузовой «МАЗ», - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение пяти минут. Напомним, накануне на Пермском тракте женщина выпрыгнула из загоревшейся иномарки и получила травмы.