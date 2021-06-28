Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Лев Погребняков

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался бывший вице-мэр Екатеринбурга Лев Погребняков. Чиновник работал заместителем главы администрации и заместителем главы уральской столицы с 1992 по 2002 год.

- Лев Погребняков был ветераном муниципальной службы. После окончания в 1960 году Астраханского института рыбного хозяйства он переехал в Свердловск, где начал свою трудовую деятельность в должности инженера-конструктора, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

При участии Льва Погребнякова реализовывались программы развития товарного рынка, городского общественного транспорта, сноса ветхого жилья и строительства нового жилья, малого и среднего бизнеса. За вклад в развитие уральской столицы его награждали орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и другими.