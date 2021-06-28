Перебегала дорогу во дворе: в Екатеринбурге иномарка сбила пятилетнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пятилетняя девочка угодила под колеса иномарки, когда она перебегала дорогу на внутридворовой территории. Инцидент произошел на улице Водоемной недалеко от дома № 80/3. С ушибами малышку отвезли в больницу. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что пострадавшего ребенка отец привез в детский сад.

В это время на территории двора с небольшой скоростью ехал Hyundai Solaris, водитель, не заметив ребенка, сбил его.

- За рулем машины находилась 61-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами категории «В» - 8 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ она привлекалась 25 раз, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Законных представителей девочки привлекли к ответственности за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». Обстоятельства аварии выясняются.