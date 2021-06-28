В Свердловской области выросло число пострадавших от укусов клещей

По состоянию на 28 июня было зафиксировано 30939 случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 30 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей с начала этого года. По состоянию на 28 июня было зафиксировано 30939 случаев, это на 8% больше, чем в 2020 году, также этот показатель в 1.24 раза превышает средний многолетний уровень.

- Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 5897 случаев присасывания клещей, показатель пострадавших от присасывания клещей– 630,2 на 100 тысяч населения, что в 1,23 раза превышает уровень СМУ, - сообщают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Примечательно, что случаи нападения клещей зарегистрировали в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге пострадавших от этих насекомых зарегистрировано почти треть всех случаев. Еще 143 человека госпитализированы с клещевым вирусным энцефалитом.