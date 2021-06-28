В Новоуральске осудили мужчину, который убил товарища, вытолкнув того из окна

Фото: СУ СК Россси по Свердловской области

В Новоуральске осудили 53-летнего мужчину, который убил своего товарища после распития спиртных напитков. Инцидент произошел в начале февраля этого года. Тогда к уральцу в гости пришел его 49-летний знакомый. Мужчины устроили застолье, а позже решили вмести выгулять собаку хозяина квартиры.

- Поднявшись на четвертый этаж, мужчины повздорили на выходе из лифта. Подсудимый ударил знакомого рукой по голове, после чего открыл окно, расположенное на площадке, и вытолкнул своего оппонента. Потерпевший упал на землю и получил повреждения, от которых его смерть наступила на месте происшествия, - рассказывают в СУ СК России по Свердловской области.

Злоумышленник полностью признал свою вину, когда понял, что следователи собрали достаточно улик, чтобы доказать его вину. По решению суда он проведет в колонии строгого режима восемь лет.