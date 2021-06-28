В Екатеринбурге участок улицы Заводской закроют на ремонт на два месяца

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 14 июля по 20 сентября запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Заводской из-за ремонта дороги, здесь будут укладывать новый асфальт. Ограничения коснутся участка от Татищева до Фролова и от Кирова до Металлургов.

- Об изменениях автолюбителей предупредят соответствующие дорожные знаки. Строители обращаются к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В городской администрации напоминают, что для удобства пешеходов и автолюбителей на городском портале размещена вся информация о действующих дорожных перекрытиях.