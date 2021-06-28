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Общество28 июня 2021 16:10

Столбики термометров в Свердловской области поднимутся до 37 градусов

Региональное МЧС предупреждает уральцев об аномальной жаре
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома

Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Свердловской области предупреждает об аномальной жаре, которая будет сохраняться в регионе с 29 июня по 3 июня. В отдельных районах столбики термометров поднимутся до 37 градусов. Горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома, в течение дня держать закрытыми ставни и двери. Также необходимо пить как можно больше жидкости.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери, - напоминают спасатели.

Также из-за жары в регионе увеличивается риск возникновения пожаров. Особый режим введен на территории региона еще с 30 апреля, поэтому уральцам не рекомендуют выходить в лес и разводить костры.

О любых чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».