Во втором пункте вакцинации в аэропорту Кольцово закончилась ЭпиВакКорона

Второй пункт вакцинации в аэропорту пришлось временно закрыть вскоре после открытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник 28 июня в екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся второй пункт вакцинации. Если в первом, открывшемся еще в марте, желающим ставили «Спутник V», то второй был заточен под ЭпиВакКорону. Причем фактически в тестовом режиме он начал работать еще в пятницу, но днем начала полноценной работы был назначен понедельник.

- Пункт вакцинации располагается на втором этаже терминала внутренних авиалиний и работает в будние дни с 09:00 до 15:00 по местному времени, - сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

И как оказалось в этот же день, в понедельник, пункт вакцинации пришлось временно закрыть. Просто вакцина ЭпиВакКорона уже закончилась и когда поступит новая партия пока не известно. Впрочем, в аэропорту продолжает работать пункт вакцинации, где ставят «Спутник V». Он работает на первом этаже терминала внутренних авиалиний в здравпункте с 13.00 до 19.00.