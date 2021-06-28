Свердловская магистраль завершила монтаж трех дополнительных пассажирских платформ на участке Косулино – Баженово

Фото: СвЖД

На Свердловской железной дороге завершен монтаж новых пассажирских посадочных платформ на станциях Гагарский и Косулино, а также на остановочном пункте Курманка. Платформа на ст. Косулино уже введена в эксплуатацию.

Необходимость обустройства новых платформ обусловлена реализацией инвестиционного проекта «Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово», в ходе которого была проведена реконструкция станций и укладка дополнительного железнодорожного пути на главном ходу магистрали.

До конца текущего года планируется оборудовать еще четыре аналогичных объекта на станциях Мезенский, Брусянка и на о.п. 1850 км.

Фото: СвЖД

Кроме того, был возведен автодорожный путепровод через пути на станции Гагарский. Одновременно с открытием движения автотранспорта по путепроводу был закрыт находящийся рядом железнодорожный переезд, что позволило исключить пересечение в одном уровне автомобильной и железной дорог и повысить безопасность движения.

Движение поездов по третьему пути было открыто в мае 2020 года. Полностью весь комплекс сопутствующих работ планируется завершить в текущем году.

Участок Косулино – Баженово расположен на подходе к Екатеринбургскому железнодорожному узлу, на одном из самых напряженных направлений Екатеринбург – Тюмень (главный ход Транссиба) со значительными размерами грузового и пассажирского движения. Ввод в эксплуатацию дополнительного электрифицированного пути и необходимое развитие инфраструктуры позволят значительно повысить пропускную способность и эффективность работы станций. Ранее участок Косулино – Баженово являлся барьерным местом для пропуска перспективного вагонопотока нефтехимических грузов с севера УрФО, а также транзитных тяжеловесных и длинносоставных поездов из регионов Кузбасса к портам Северо-Запада.