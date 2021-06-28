Когда у работодателя возникает обязанность предоставления льготы работникам-инвалидам?

Работодатель предоставляет льготы только тогда, когда знает об инвалидности сотрудника Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга разъясняет, что в силу положений ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.ст.11, 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантии работнику как инвалиду положены только с момента уведомления работодателя об инвалидности.

Например, работнику установили II группу инвалидности, однако работодателю он не сообщил о данном факте. Медицинские документы о наличии инвалидности работник предоставил работодателю спустя 1 год после установления инвалидности, тогда же и обратился с заявлением об установлении 35-часовой рабочей недели согласно ст. 92 ТК РФ.

При этом право на оплату переработанного времени до момента уведомления работодателя об установлении инвалидности, у работника не возникает.