В Екатеринбурге задержали водителя, распивающего крепкий алкоголь прямо за рулем

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области инспекторы ГИБДД в минувшие выходные ловили пьяных водителей. Одно из них задержали в Екатеринбурге накануне, 27 июня, прямо во время распития алкоголя за рулем. 58-летний мужчина на «Ниссане» ехал по улице 8 Марта и попивал крепкий спиртной напиток, пока его не заметил специализированный батальон ДПС ГИБДД.

- Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал результат - 1,112 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует сильному алкогольному опьянению, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Ниссан» увезли на спецстоянку, а его хозяину теперь предстоит ждать решения суда. Мужчине, распивающему алкоголь за рулем, грозит крупный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Всего во время рейда госавтоинпекторы задержали 192 пьяных водителей, при этом 44 из них отказались пройти освидетельствование. Еще 16 задержаны за нетрезвое вождение повторно - им грозит уголовная ответственность.

- Госавтоинспекция предупреждает, что пресечение грубых нарушений ПДД - нетрезвое вождение и управление без прав, что зачастую является причиной серьезных дорожно-транспортных происшествия, - отметили в ГИБДД.

Если вы заметили нетрезвого водителя за рулем, сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 112 - в службу вызова экстренных оперативных служб.