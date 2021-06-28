«Время схождения звезд»

ФОТО: Валерий Таратухин

Крупнейший уральский строительный холдинг готовил экспозицию о группе «Наутилус Помпилиус» (Nautilus Pompilius) к Ural Music Night, поэтому она в течение нескольких дней украшала площадь перед Информационным центром фестиваля на Плотинке. Но из-за переноса мероприятия – переехала к «Ельцин Центру». И теперь доступна всем целый месяц, с 25 июня по 25 июля.

ФОТО: Валерий Таратухин

Содержание выставки строится на двух «китах». Во-первых, на воспоминаниях главного архитектора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Гаранина, который 35 лет назад возглавлял профком свердловского Архитектурного института и помогал восхождению группы «Наутилус Помпилиус» на музыкальный олимп. Во-вторых, на стендах – фотографии и графика авторства режиссёра, сценариста и художника Олега Раковича. Он их сделал на первом фестивале рок-клуба. Куратором выставки стал музыкант и редактор компании «Атомстройкомплекс» Михаил Лузин.

В открытии фотовыставки, помимо её авторов, участвовали музыканты группы — Алексей Могилевский (саксофон, аранжировки), Владимир Назимов (ударные), Виктор «Пифа» Комаров (клавишные) и Егор Белкин (гитара).

ФОТО: Валерий Таратухин

- Эти фотографии были сделаны мной на черно-белой пленке, - рассказал соорганизатор выставки, руководитель спецпроектов ГТРК Урал Олег Ракович. – Это не кино: нет видео и звука. Я попытался сделать их поющими: добавил графику с цитатами из песен, которые реально прозвучали на том концерте. Вообще, Свердловский рок-клуб – это был коворкинг, кластер одновременно. Условно говоря, тогда было несколько проектов, и они все друг другу помогали. Никто не знал, какой проект выстрелит, какой допустят до широкой зрительской аудитории.

- Вспоминаю первые концерты, как это происходило: кто громче прокричит, эпатажнее оденется. Все только это и обсуждали после концерта, - с улыбкой, дополнил рассказ музыкантов Валерий Гаранин. - Люблю «Наутилус Помпилиус», слушаю их песни на виниле. Для нас эта выставка – повод вспомнить, как это было. А для молодых ребят – посмотреть и сказать, что «о, они, оказывается, были крутые»!

ФОТО: Валерий Таратухин

- Здесь можно видеть фотографии с первого концерта свердловского рок-клуба 1986 года, 20 июня, - поделился музыкант Алексей Могилевский. – По меткому замечанию Александра Калужского, мы выглядели в те годы так, как будто бы нас побили кистенями пьяные маляры. Была такая движуха на сцене, которую создавали переодетые клоунами архитекторы, выступившие предтечей Лицедеев, можно так сказать. У нас даже своя балерина была! Я вышел, по-моему, на первый концерт в пяти коллективах. Сегодня Владимир Назимов рассказывал, что он вышел в шести, если даже не в восьми разных группах. Он просто нарасхват был. Объективно если, то первый концерт был любительским, не профессиональным, ни по звуку, ни по аранжировкам. Там собирались самодеятельные декорации, задники делали мы сами. Все – на чисто=м энтузиазме.

ФОТО: Валерий Таратухин

- Мы все живем в материальном мире. Так вот весь быт «Наутилуса», вся его материальная база, и кинофотохроники, где я тогда работал, существовали на членские взносы профкома, которые для нас перераспределял и выделал Валерий Гаранин. Фактически, студенты и преподаватели тогда «продонатили», как сейчас модно выражаться, и группу, и вот эту выставку, - резюмировал Олег Ракович.

ФОТО: Валерий Таратухин

Этой выставкой компания «Атомстройкомплекс» снова подтверждает: город – не только дома и здания, это еще и дух, особая энергетика Екатеринбурга, которой можно и нужно городиться. Посетить выставку – это отличная возможность узнать больше о талантливых земляках, а также сделать памятные фотографии, которыми приятно поделиться.

Видео подготовлено компанией «Атомстройкомплекс», «АТОМ ТВ»