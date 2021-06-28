В Нижнем Тагиле на «зебре» сбили пешехода

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Утром в понедельник, 28 июня, в Нижнем Тагил произошло ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и пешехода.

37-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу у дома №31а по улице Береговая – Краснокаменская. В это время по дороге в сторону улицы Ермака ехала «ГАЗель».

Автомобиль не успел затормозить, после чего пешеход оказался под колесами. Его с переломом костей носа, СГМ, ЗЧМТ, ушибом лба и ушибом грудной клетки отправили в больницу. Об этом пишет TagilCity.ru.

Водитель заявил, что пешеход вышел на дорогу неожиданно, когда он уже тронулся, пропустив других пешеходов.