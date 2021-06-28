Автомобилистам, не пропускающим спецтранспорт, грозит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские госавтоинпекторы напомнили водителям о необходимости пропускать спецтранпорт с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Только в Екатеринбурге за сутки было зафиксировано два таких случая, когда автомобилисты не уступали дорогу машине скорой помощи и пожарным.

- Игнорирование требований ПДД может поставить под угрозу жизни людей, на помощь к которым спешат экстренные службы. Участники дорожного движения должны понимать, что от их грамотных действий зависит жизнь тех, кто ждет помощи, - отметили в ГИБДД.

В госавтоинспекции разъяснили, что при встречном разъезде, если спецавтомобиль движется навстречу по дороге без разметки, необходимо остановиться на обочине или у правого края проезжей части. В том случае, если спецавтомобиль едет по встречной полосе, отделенной от вашей линией разметки, достаточно просто снизить скорость и продолжать движение, если он движется по разделительной полосе, нужно остановиться на обочине или у правого края проезжей части. Если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, то достаточно сместиться вправо, освободив лишь крайнюю левую полосу; при этом необходимо снизить скорость и быть готовым действовать по ситуации.

При движении в попутном направлении, если спецавтомобиль догоняет вас на дороге без разметки или с одной полосой для движения, необходимо остановиться на обочине, а при ее отсутствии или плохом состоянии - у правого края проезжей части. Если проезжая часть имеет несколько полос для движения в одном направлении, достаточно сместиться вправо, освободив полосу, по которой едет автомобиль.

Нарушителям, не пропускающим спецтранпорт, грозит административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.